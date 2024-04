Reinseth sendte Rollon/Aksla/Guard 2 i føringen etter 26 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0.

Økte ledelsen

En spiller sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Reinseth sendte Rollon/Aksla/Guard 2 i ledelsen igjen etter 52 minutter, og samme spiller gjorde hattrick fire minutter senere. Rollon/Aksla/Guard 2-spilleren satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 62 minutters spill. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 4-1.

Tok steg på tabellen

Etter onsdagens kamp er Rollon/Aksla/Guard 2 på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Sula ligger på åttendeplass med ett poeng.

Angelica Ian Elkington var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Rollon/Aksla/Guard 2 måle krefter med SIF/Hessa 29. april. Sula møter Valder 30. april.