Lasse Nervik Vollen ga Charlottenlund 2 ledelsen etter 23 minutter. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-0.

Målshow i andre omgang

Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, ble vondt til verre for Malvik 2/Hommelvik 2, da Oliver Asle Husby doblet ledelsen for Charlottenlund 2. etter 73 minutters spill økte Charlottenlund 2 ved Tom Sturla Fiskvik, og fire minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Lars Dypbukt Grandum satte inn 4-0 for Charlottenlund 2. Den endelige stillingen i kampen ble 4-0.

Charlottenlund 2s Sigurdur Alex Petursson fikk se det gule kortet. For Malvik 2/Hommelvik 2 fikk Peder Johanes Solstad og Emil Svea gult kort.

Klatret til andreplass

Malvik 2/Hommelvik 2 har ikke tatt poeng på de siste to kampene.

Etter mandagens kamp er Charlottenlund 2 på andreplass på tabellen med fire poeng, mens Malvik 2/Hommelvik 2 ligger på tiendeplass med null poeng.

Wei Guan var kampleder.

I neste runde skal Malvik 2/Hommelvik 2 måle krefter med Stjørna/HIL/Fevåg 2. mai. Charlottenlund 2 møter Flatås 3. mai.