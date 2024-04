Deni Polat sendte Trygg/Lade foran da han satte inn 1-0 etter bare seks minutters spill, og Aksel Vetlesen scoret og doblet ledelsen for Trygg/Lade fire minutter senere. Peder Flosand-Finnøy satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Trygg/Lade etter 31 minutter. Ni minutter senere reduserte Remyra da Sebastian Marcell Vold satte inn 1-3-målet. Stillingen sto seg til hvilen. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 3-1.

Trygg / Lade var suverene i andre omgang

Fem minutter etter sidebytte økte avstanden mellom lagene da Jakob Paasche Skjønberg satte inn 4-1, og like etterpå la samme spiller på til 5-1 for Trygg/Lade. Ulrik Kindseth Lundgaard økte ledelsen for vertene da han satte inn 6-1 etter 57 minutters spill, og samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 7-1 to minutter senere. Alhussein Ahmad Alnassry satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-1 for Trygg/Lade, og Emil Størseth-Engvik økte ledelsen da han satte inn 9-1 fem minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 9-1.

Trygg/Lades Skjønberg og Polat pådro seg gult kort. For Remyra fikk Liam Vedal Berdahl gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Trygg/Lade og Remyra er nå begge oppe på tre poeng.

Lars Emil Hjelting Evjen var dommer.

30. april er det ny kamp for Trygg/Lade. Da møter de Freidig 2. Remyra skal måle krefter med Selbu 1. mai.