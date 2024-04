Lars Julius Dunfjeld-Mølnvik ga Snåsa ledelsen etter kun to minutters spill, men Oliver Habimana-Naustdal sørget for balanse i Vuku/Stiklestad-regnskapet da han satte inn 1-1 etter 25 minutter. Vuku/Stiklestad tok ledelsen da Fredrik Rye Roksvåg scoret fem minutter senere. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 2-1.

Målshow etter pause

Yehor Tukalo sørget for jubel da han satte inn 3-1 fem minutter ut i andreomgangen, og Konrad Steinsli økte ledelsen for Vuku/Stiklestad da han satte inn 4-1 sju minutter senere. Olav Fiskum satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for vertene etter 53 minutters spill. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 5-1.

Mye å se fram til neste runde

Bård Kotheim var dommer i kampen.

I neste runde skal Vuku/Stiklestad måle krefter med Osen/Steinsdalen 26. april. Snåsa møter Nessegutten 2/Skogn 2 29. april.