Gjerstad tok ledelsen ved Aasbø et kvarter før pause. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 1-0.

Dominerte etter pause

Gjerstad doblet ledelsen da Ingrid Swinburne satte inn 2-0 tre minutter etter sidebytte, og tre minutter senere la samme spiller på til 3-0 for Gjerstad. Etter et kvarter av andreomgangen økte Gjerstad ved Aasbø. Seks minutter før slutt reduserte Thea Oland til 1-4 for Trauma. Aasbø fikk sitt hattrick like etterpå. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 5-1.

Gjerstad klatrer til tredjeplass

Etter kampen står både Gjerstad og Trauma med tre poeng.

18. april er det ny kamp for Gjerstad. Da møter de Lia 3/Express 3/Rygene 3 rød. Trauma skal måle krefter med Amazon Grimstad 23. april.