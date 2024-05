Etter 33 minutter fikk Lyngbø 2 straffe. Salman Abdirahman Sheikh scoret fra krittmerket. Østsiden Askøy 2s Christian Stiansen forlot banen etter å ha fått sitt andre gule kort etter 45 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1 etter første omgang.

Straffemål

Lyngbø 2 doblet ledelsen da Jonas Loy Enger satte inn 2-0. Etter 70 minutter fikk Østsiden Askøy 2 straffespark, og Emil Gunnlaugsson scoret 1-2-målet. Kasper Dahl Opheim satte ballen i mål ti minutter senere for Lyngbø 2 og sørget for at stillingen var 3-1, og tre minutter før slutt økte Lyngbø 2 ved Marcel Nerif Eltawafshy. Erlend Tobias Lunde satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Lyngbø 2. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 1-5.

Østsiden Askøy 2s Lucas Heggøy, Chai Nilsen og William Hansen fikk gult kort.

Tok steg på tabellen

Østsiden Askøy 2 har tapt sine tre siste kamper.

Etter lørdagens kamp er Østsiden Askøy 2 nummer ni på tabellen med tre poeng, mens Lyngbø 2 er på andreplass med ti poeng.

Frode Wold dømte oppgjøret.

11. mai er det ny kamp for Østsiden Askøy 2. Da møter de Askøy 3. Lyngbø 2 skal måle krefter med Fana 3 12. mai.