Etter 28 minutter ble Sebastian Østermann (Søgne 3) sendt i garderoben etter å ha fått sitt andre gule kort, men Søgne 3 tok ledelsen da Joakim Olai Ree Lode satte inn 1-0 ni minutter senere. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 0-1.

Måtte forlate banen

Ti minutter ut i andreomgangen utlignet Kristoffer Vekterli for Greipstad, og Greipstad tok ledelsen da Bjørnhom scoret etter 66 minutters spill. Søgne 3s Sondre Veel ble sendt i dusjen etter å ha fått sitt andre gule kort ti minutter senere, og Preben Flak scoret for Greipstad og sørget for at stillingen var 3-1 etter 77 minutter. Bjørnhom (Greipstad) scoret fra ellevemeteren like etterpå, og Kevin Tønnesland Johansen satte ballen i nettet og økte ledelsen to minutter før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 5-1.

Greipstads Kristoffer Vekterli og Kevin Tønnesland Johansen fikk se det gule kortet. For Søgne 3 fikk Alexander Fosså Aniksdal, Sverre Eide og Simen Aleksander Thomassen gult kort.

Greipstad serieleder

Greipstad har vunnet alle sine kamper hittil i år.

Etter lørdagens kamp er Greipstad på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Søgne 3 er nummer seks med tre poeng.

Terje Haugland dømte oppgjøret.

Greipstad spiller neste kamp mot Vigør 2 1. mai, mens Søgne 3 prøver seg mot Vindbjart 4 to dager senere.