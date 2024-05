Martin Herdlevær sendte Flaktveit 3 foran da han satte inn 1-0 etter elleve minutters spill, men ni minutter senere utlignet Isak Våge for Nordhordland 2. Nordhordland 2 tok ledelsen ved Sigurd Hystad Aakre etter 22 minutter, men Flaktveit 3 utlignet til 2-2 da Jørgen Landquist Feste satte ballen i mål åtte minutter senere. Marcus Valentin Blomberg sendte Nordhordland 2 i føringen igjen etter 45 minutters spill. Lagene gikk til pause på stillingen 3-2.

Nordhordland 2 holdt stand etter hvilen

Henrik Brunborg sørget for at stillingen var 4-2 noen minutter ut i andre omgang. Etter 58 minutter reduserte Hosni Hassan Hosni Abuali til 3-4 for Flaktveit 3. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-3.

Brunborg fikk se det gule kortet.

Spennende runde i vente

Steek Ranjit Emilianus var dommer i kampen.

I neste runde skal Nordhordland 2 måle krefter med Ny-Krohnborg 5. mai. Flaktveit 3 møter Tertnes 2 7. mai.