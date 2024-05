William Isak Henriksen Labukt sendte Hamna 2 i føringen da han satte inn 1-0 etter 18 minutter, men Georg Andreas Olaussen utlignet da han satte inn 1-1. Nordreisa 2 tok ledelsen ved Emilian Salo-Larsen etter 32 minutters spill, men Labukt sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Stillingen sto seg til pause. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 2-2.

Målbonanza etter hvilen

Nordreisa 2 tok føringen igjen da Ibrahim Luke satte inn 3-2 ett minutt etter pause, og Nordreisa 2-spilleren scoret igjen da han gjorde 4-2 fire minutter senere. Salo-Larsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-2 for Nordreisa 2 etter 51 minutter. Dermed endte oppgjøret 2-5.

Topper tabellen

Dette var sesongens første tap for Hamna 2.

Etter søndagens kamp ligger Hamna 2 på tredjeplass på tabellen med tre poeng, mens Nordreisa 2 er på førsteplass med seks poeng.

Hans-Ingar Strand dømte oppgjøret.

I neste runde skal Hamna 2 møte Tromsø 3, mens Nordreisa 2 møter Nordreisa.