Allerede i første minutt tok Tynset 2 ledelsen ved Emilie Moen, men Stella Svae utlignet da hun satte inn 1-1 like etterpå. Olsbakk sørget for at Tynset 2 tok ledelsen igjen med sin scoring etter 26 minutters spill. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 2-1.

Ingen flere mål

Ingen av lagene klarte å putte ballen bak motstanderens keeper i andre omgang. Kampen endte dermed 2-1.

Tynset 2 serieleder

Etter tirsdagens kamp er Tynset 2 på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Os/Nansen 2/Tolga-Vingelen 2 ligger på femteplass med null poeng.

Ola Randmæl Kristiansen dømte oppgjøret.

Tynset 2 spiller neste kamp mot Kvikne 7. mai, mens Os/Nansen 2/Tolga-Vingelen 2 prøver seg mot Røros dagen etter.