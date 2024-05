Følgende spillere scoret for Alvdal: Markus Nordtun Stormoen med to mål, Eskil Undseth-Steigen med to mål, Isak Skogli og Sigvart Berghagen Jonsmoen.

Følgende spillere kom på scoringslisten for Røros: Max Homnes med to mål.

Referatet blir oppdatert når tidspunkt har blitt registrert for alle viktige hendelsene.

Alvdal serieleder

Etter søndagens kamp ligger Røros på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Alvdal er på førsteplass med tolv poeng.

Asbjørn Flatberg dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Alvdal måle krefter med Røros 2, mens Røros møter Alvdal.