Valder/Godøy 2 tok ledelsen tidlig etter scoring av Jakob Sverre Ytterland. Allerede etter sju minutters spill ble vondt til verre for Sunnylven, da Marius Patumsis doblet ledelsen for Valder/Godøy 2. ni minutter senere økte avstanden mellom lagene da Valder/Godøy 2-spilleren satte inn 3-0. Ari Kjellstadli reduserte til 1-3 for Sunnylven et kvarter før pause. Sju minutter senere økte Valder/Godøy 2 ved Stian Valderhaug. Fem minutter før sidebytte reduserte Oskar Ringdal til 2-4 for Sunnylven. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-2.

Valder / Godøy 2 tok seieren etter målrik andreomgang

Noen minutter etter hvilen fullførte Marius Patumsis sitt hattrick. Sunnylven reduserte til 3-5 ved Trym Helset seks minutter ut i andreomgangen, og åtte minutter senere reduserte Sunnylven ved Sander Sjåstad Hole. Samme lag utlignet til 5-5 da Kristen Brenne Ringdal satte ballen i mål etter 63 minutter. Nicolai Nordstrand Walderhaug sendte Valder/Godøy 2 foran igjen da han satte inn 6-5 fem minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 6-5.

Beholdt plassen på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Valder/Godøy 2 på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Sunnylven ligger på tredjeplass med seks poeng.

Mikael Johannes Skodjereite var dagens dommer.

Sunnylven spiller neste kamp mot Hødd 3 13. mai, mens Valder/Godøy 2 prøver seg mot Aksla 2 dagen etter.