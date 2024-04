Amazon Grimstad/Imås fikk en drømmestart på kampen da Larsen sendte laget sitt i føringen etter bare åtte minutter, og Nathalie Michelle Høgalmen Imenes scoret og doblet ledelsen for Amazon Grimstad/Imås seks minutter senere. Matilda Stige Lindahl økte til 3-0 for Amazon Grimstad/Imås etter 16 minutters spill, og like etterpå scoret Larsen igjen da hun gjorde 4-0. Mie Bonnerup Winsents økte ledelsen da hun satte inn 5-0 etter 20 minutter, og i samme minutt var hattricket et faktum for Larsen. Lagene gikk av banen på stillingen 6-0.

Hjemmelaget dro ifra

Ti minutter ut i andre omgang økte avstanden mellom lagene da Linnea Andersen satte inn 7-0 for Amazon Grimstad/Imås, og samme lag rykket ytterligere ifra da Imenes økte ledelsen to minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 8-0.

Amazon Grimstad / Imås serieleder

Etter torsdagens kamp ligger Amazon Grimstad/Imås på førsteplass på tabellen med sju poeng, mens Hisøy er på åttendeplass med null poeng.

Lukas André Ramsvik Andersen var dommer.

Amazon Grimstad/Imås spiller neste kamp mot Vindbjart 2 3. mai, mens Hisøy bryner seg på Vindbjart 2 23. mai.