Martino Pivano sendte Charlottenlund 2 i ledelsen allerede etter tre minutter. En spiller var uheldig og scoret selvmål for Sokna to minutter senere. Leon Vinsnesbakk reduserte til 1-2 et kvarter før pause, og Bergsvein Sundlisæter utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål seks minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 2-2 etter første omgang.

Sokna hadde grunn til å juble mot Charlottenlund 2

Et kvarter før slutt tok Charlottenlund 2 ledelsen igjen ved en av lagets spillere, men like etterpå utlignet Jon Erik Sørløkken for Sokna. Sokna tok ledelsen da en spiller satte inn 4-3 etter 59 minutters spill. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 4-3.

Kjempet seg oppover på tabellen

Sokna tok sin første seier i årets sesong.

Etter oppgjøret har både Sokna og Charlottenlund 2 tre poeng.

Konrad Lundhaug dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Sokna måle krefter med Klæbu, mens Charlottenlund 2 møter Støren.