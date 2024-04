Sofie Malene Kojen sørget for at Utleira fikk en drømmeåpning på oppgjøret da hun satte ballen i mål etter bare sju minutters spill, og Mille Pedersen Angelvik doblet ledelsen for Utleira da hun satte inn 2-0 tre minutter senere. Etter 21 minutter reduserte Orkanger da Eivor Mebust Øyasæter satte inn 1-2-målet. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2 etter første omgang.

Dro ifra

Pia Jonsvold Grimsbu sørget for at stillingen var 3-1 to minutter etter hvilen, og Jenny Alne økte ledelsen da hun satte inn 4-1 etter 59 minutters spill. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 1-4.

Ble værende på sjuendeplass

Etter onsdagens kamp ligger Orkanger på sjuendeplass på tabellen med null poeng, mens Utleira er på andreplass med seks poeng.

Torgeir Midtlyng var dommer i kampen.

I neste runde skal Orkanger måle krefter med Remyra/Fram/Tangmoen 14. april. Utleira møter Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg 19. april.