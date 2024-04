Odd tok ledelsen da Mohamed Amin Awees Ahmed scoret etter kun seks minutter. Emir Jahic (Mjøndalen G15) satte inn et straffespark fem minutter senere. Alexander Berentsen Chaouachi sendte Odd foran på nytt da han satte inn 2-1 etter 33 minutters spill. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-2.

Bortelaget dro ifra

Skorve sørget for at stillingen var 3-1 fire minutter etter sidebytte, og Gabriel Occean økte ledelsen for Odd da han satte inn 4-1 seks minutter senere. Etter 57 minutter scoret Skorve sitt andre mål da han gjorde 5-1. Etter 90 minutters spill reduserte Albert Eng-Albertsen til 2-5 for Mjøndalen. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 2-5.

Jahic fikk gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Melih Satici var dommer i oppgjøret.

13. april er det ny kamp for Odd. Da møter de Sogndal. Mjøndalen skal måle krefter med Odd 27. april.