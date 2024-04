Noah Gabriel Tveiten Ulriksen ga Valestrand Hjellvik ledelsen etter tolv minutters spill, og Bakken scoret og doblet ledelsen for Valestrand Hjellvik. Etter 27 minutter la samme spiller på til 3-0 for Valestrand Hjellvik. Odin Engelsen Tøsdal reduserte til 1-3 for Flaktveit 2 to minutter senere. Etter 45 minutters spill ble avstanden mellom lagene mindre da Arian Hille-Søyland reduserte til 2-3, og resultatet sto seg til hvilen. Lagene gikk til pause på stillingen 3-2.

Publikum fikk mye å juble for

Noen minutter etter hvilen fullførte Bakken sitt hattrick. Joakim Grytøyr Erichsen reduserte for gjestene noen minutter ut i andre omgang. Torius Hegg-Lunde fant nettmaskene etter 64 minutter. Mathias Nybø Berven reduserte til 4-5 etter 77 minutters spill, og Alexander William Wilson utlignet da han satte inn 5-5. To minutter før slutt scoret Bakken sitt fjerde mål da han gjorde 6-5. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 6-5.

Elias Reigstad Fotland, Ulriksen og Harerta Tomas Iseyas pådro seg gult kort.

Valestrand Hjellvik topper serien

Valestrand Hjellvik og Flaktveit 2 har nå begge tre poeng.

Saer Hajjar var dommer i kampen.

I neste runde skal Flaktveit 2 måle krefter med Arna-Bjørnar 2 23. april. Valestrand Hjellvik møter Fri 30. april.