Wedø sendte Ranheim 3 foran da han satte inn 1-0 bare noen minutter ut i kampen, og Gregorius Bade Rygh scoret og doblet ledelsen for Ranheim 3. etter 28 minutters spill reduserte Nyigwo Akwaye Nyigwo til 1-2 for Charlottenlund 3. Hjalmar Lindseth sørget for jubel da han satte inn 3-1 like etterpå, og etter 32 minutter økte Ranheim 3 ved Jacob Hollås. Charlottenlund 3 reduserte til 2-4 ved Nyigwo ett minutt senere, og Linus Strøm Johnsen reduserte til 3-4 noen minutter før hvilen. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 3-4.

Publikum fikk mye å juble for

Noah Kvarme Wilberg scoret for Ranheim 3 noen minutter ut i andre omgang, slik at resultattavla viste 5-3. Ni minutter etter pause scoret Wedø igjen da han gjorde 6-3. Johnsen scoret igjen da han gjorde 4-6 rett etterpå, og da det var spilt et kvarter av andreomgangen, fullførte Charlottenlund 3-spilleren sitt hattrick. Wedø fikk sitt hattrick ett minutt senere, og etter 62 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Daniel Greger Mæle satte inn 8-5 for gjestene. To minutter før slutt scoret Johnsen sitt fjerde mål da han gjorde 6-8. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 6-8.

Ranheim 3 klatret til femteplass

Etter mandagens kamp er Charlottenlund 3 nummer seks på tabellen med ett poeng, mens Ranheim 3 er på femteplass med tre poeng.

Terje Sætereng var dommer.

I neste runde skal Ranheim 3 måle krefter med Selbu 2 9. mai. Charlottenlund 3 møter Byåsen 4 16. mai.