Jan Thomas Moen sendte Klyve Old Boys i ledelsen etter 19 minutters spill, men Odd Old Boys utlignet til 1-1 da Preben Rangnes satte ballen i mål ett minutt senere. Da lagene gikk i garderoben etter 30 minutter, var stillingen 1-1.

Måltørke etter pause

Til tross for mange tapre forsøk gjennom andre omgang, maktet ingen av lagene å finne nettmaskene etter pause. Dermed endte kampen 1-1.

Ola Larsen (Odd Old Boys) og Bjørn Stian Fredriksen (Klyve Old Boys) fikk begge gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Patricio Antonio Miranda var dommer i oppgjøret.

15. mai er det ny kamp for Odd Old Boys. Da møter de Herkules Old Boys. Klyve Old Boys skal måle krefter med Brevik Old Boys samme dag.