Lisa Aarsund sendte Spjelkavik i ledelsen et kvarter før pause. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 1-0.

Holdt på ledelsen etter pause

En av lagets spillere sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Pernille Sjåstad Tafjord sendte Spjelkavik i føringen igjen etter 61 minutter. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-1.

Klatret på tabellen

Etter oppgjøret har både Spjelkavik og Sula/Langevåg fire poeng.

Abubakar Abdullahi Ali var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Sula/Langevåg måle krefter med Blindheim, mens Spjelkavik møter Herd.