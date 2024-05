Daniella Sunde Hansen sendte Vard Haugesund i ledelsen allerede etter fem minutter, og etter 17 minutters spill doblet Vard Haugesund ved Emma Lund Johansen. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 2-0.

Vard Haugesund dro ifra

Aurora Meling gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-2 etter et kvarter av andreomgangen. Ida Holgersen Warvik sørget for Vard Haugesund-jubel da hun satte inn 3-1 tre minutter senere, og Hansen scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 4-1 etter 67 minutter. Vard Haugesund økte ledelsen da Johansen satte ballen i nettet to minutter før slutt. Dermed var stillingen 5-1. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 5-1.

Klatret på tabellen

Etter torsdagens kamp er Vard Haugesund på tredjeplass på tabellen med ni poeng, mens Bremnes ligger på fjerdeplass med seks poeng.

Bent Arne Ingebrigtsen dømte oppgjøret.

I neste runde skal Bremnes måle krefter med Åkra 7. mai. Vard Haugesund møter Stegaberg/Skjold 14. mai.