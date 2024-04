Stian Berg Kaldhussæter ga Sykkylven 2 ledelsen allerede etter to minutter, men Donatas Paulauskas utlignet for Stranda 2 etter 18 minutters spill. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 1-1.

Poengdeling

Sykkylven 2 tok ledelsen igjen da Asgeir Aarseth-Strømmegjerde satte inn 2-1 da det var spilt et kvarter av andre omgang, men Almantas Gulijevas sørget for balanse i Stranda 2-regnskapet da han satte inn 2-2 etter 72 minutter. Leo Øverås Bjørdal sendte Stranda 2 foran da han satte inn 3-2 sju minutter før slutt, men to minutter på overtid utlignet Aarseth-Strømmegjerde for Sykkylven 2. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 3-3.

Sykkylven 2s Anton Øvreberg, Fredrik Hole Ulla og Asgeir Aarseth-Strømmegjerde fikk se det gule kortet. For Stranda 2 fikk Henrik Langlo Johnsen, Marius Løfald og Emil Ottersen gult kort.

Stranda 2 serieleder

Etter tirsdagens kamp ligger Sykkylven 2 på andreplass på tabellen med fem poeng, mens Stranda 2 er på førsteplass med sju poeng.

Arve Toven var dommer.

7. mai er det ny kamp for Stranda 2. Da møter de Godøy/Giske 2. Sykkylven 2 skal måle krefter med Stordal 2/Ørskog 2 15. mai.