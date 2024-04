Magnus Berntzen Singstad sendte Leinstrand/Byneset i føringen etter 15 minutter, og Sebastian Strand-Bjørkum fikk nettsus og doblet ledelsen ni minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 0-2 til pause.

Ekspederte straffe i mål

Milian Volden Steen (Oppdal 2 G16) satte inn et straffespark et kvarter før slutt, og Oppdal 2-spilleren utlignet da han satte inn 2-2. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 2-2.

Dennis Grønvik Engstrøm fikk se det gule kortet.

Leinstrand / Byneset beholdt fjerdeplass

Etter oppgjøret har både Oppdal 2 og Leinstrand/Byneset ett poeng.

Borge Indergård var dommer i kampen.

1. mai er det ny kamp for Leinstrand/Byneset. Da møter de Gimse 2/Melhus 2. Oppdal 2 skal måle krefter med Tynset 2 7. mai.