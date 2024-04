Trond tok ledelsen da en spiller scoret noen minutter før sidebytte. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 1-0.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

En av lagets spillere sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Ti minutter ut i andre omgang var Trond uheldig og scoret selvmål. Den endelige stillingen i kampen ble 1-2.

Tok over tredjeplassen

Etter mandagens kamp er Trond på niendeplass på tabellen med ett poeng, mens Sjetne er nummer tre med seks poeng.

Jonas Kjebekk-Johansen var dommer i kampen.

I neste runde skal Trond møte Charlottenlund, mens Sjetne møter Orkanger.