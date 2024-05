Etter 13 minutter tok Gjerstad ledelsen ved Julie Frøyna-Leivann, men Milie Røyseland sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 1-1 etter 27 minutters spill. Gjerstad tok ledelsen på nytt ved Aasbø fem minutter senere, og Frøyna-Leivann scoret sitt andre mål da hun gjorde 3-1 etter 33 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-3.

Forsvarte ledelsen etter pause

Etter et kvarter av andre omgang reduserte Hånes da Skjult personinfo satte inn 2-3-målet. Etter 67 minutters spill scoret Aasbø igjen da hun gjorde 4-2. Hånes reduserte til 3-4 ved Adriana Krasniqi Moland Rui rett etterpå. To minutter før slutt var hattricket et faktum for Aasbø. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 3-5.

Tok over andreplassen

Hånes og Gjerstad står begge med ni poeng.

Ali Yaqoob Yousif Alkharasani var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Gjerstad måle krefter med Otra/Valle, mens Hånes møter Vigør 3.