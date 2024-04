Knut-Ivar Nordvik sendte Stjørna/HIL/Fevåg i føringen da han satte inn 1-0 etter kun tre minutter, men ti minutter senere utlignet Homstad for Kolstad 2. Stjørna/HIL/Fevåg tok ledelsen igjen ved Andreas Aabel etter 20 minutters spill, men Vegard Morken utlignet for Kolstad 2 et kvarter før sidebytte. Jonas Aleksander Hanssen sendte Stjørna/HIL/Fevåg i føringen på nytt fire minutter senere, men Homstad sørget for balanse i Kolstad 2-regnskapet da han satte inn 3-3 fem minutter før hvilen. Morken scoret sitt andre mål da han gjorde 4-3 fire minutter senere. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 4-3.

Kolstad 2 holdt stand

Anders Jacobsen Aune utlignet til 4-4 da han satte ballen i mål etter 56 minutter. Homstad sikret seg hattrick da han la på til 5-4 etter 69 minutters spill. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 5-4.

Kolstad 2s Valon Shala og Jørgen Einbu Gregersen pådro seg gult kort. For Stjørna/HIL/Fevåg fikk Anders Jacobsen Aune, Isak Haugen, Ørjan Stormo, Marius Småvik og Richard Ingemar Nergård gult kort.

Tok over tredjeplassen

Etter torsdagens kamp er Kolstad 2 på tredjeplass på tabellen med fire poeng, mens Stjørna/HIL/Fevåg ligger på fjerdeplass med tre poeng.

Björn Karl Niklas Gambäck var kampleder.

I neste runde skal Kolstad 2 møte Trygg/Lade 2, mens Stjørna/HIL/Fevåg møter Malvik 2/Hommelvik 2.