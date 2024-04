Dyrland sendte Seljord i ledelsen da hun satte inn 1-0 allerede etter fem minutter, og samme spiller doblet ledelsen for da hun satte inn 2-0 ti minutter senere. Etter en halvtimes spill var hattricket et faktum for Seljord-spilleren. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 0-3.

Var suverene i andre omgang

Noen minutter etter sidebytte la Emma Hagen på til 4-0 for Seljord, og ti minutter ut i andre omgang økte Seljord ved Oda Jonskås Bekhus. Seljord rykket ytterligere ifra da Dyrland økte ledelsen rett etterpå, og Hagen økte ledelsen da hun satte inn 7-0 etter 43 minutter. To minutter senere økte avstanden mellom lagene da Dyrland satte inn 8-0 for Seljord, og Dyrland la på til 9-0 etter 47 minutters spill. Kristine Eilefstjønn satte ballen i nettet og økte ledelsen like etterpå, og Seljord-angriperen økte til 11-0 etter 48 minutter. Åtte minutter senere fullførte samme spiller sitt hattrick, og Dyrland økte ledelsen for Seljord da hun satte inn 13-0 minuttet før full tid. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 0-13.

Poengjakten fortsetter

Ole Kristian Simmerlund var kampleder.

Åfoss bryner seg på Herkules 2 1. mai, mens Seljord spiller neste kamp mot Herkules 2 15. mai.