Flatanger tok ledelsen da Nicolai Forås scoret etter 21 minutters spill. Levanger 2s Theo Aksnes Olsen scoret på straffe ti minutter senere, og T. Olsen ga Levanger 2 ledelsen etter 36 minutter. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-2.

Scoret på straffespark

Lucas Leander Haagensen utlignet for Flatanger etter 72 minutters spill. Levanger 2 tok ledelsen på nytt da Pettersen satte inn 3-2 fem minutter før slutt, og samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 4-2 like etterpå. Samme mann (Levanger 2) scoret 5-2 fra ellevemeteren etter 90 minutter. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 2-5.

Flatangers Lucas Leander Haagensen fikk gult kort. For Levanger 2 fikk Embrik Pettersen, Ulrik Aune Rehn, Petter Rødal Myhrås og Benas Tekorius gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter søndagens kamp er Flatanger på tolvteplass på tabellen med null poeng, mens Levanger 2 er nummer ti med tre poeng.

Rune Morten Vannebo dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Flatanger måle krefter med Rørvik, mens Levanger 2 møter Stjørdals-Blink 2.