Rosenborg 2 fikk et forsprang da Jørgen Sønstebø satte inn 1-0 etter elleve minutter. Seks minutter senere ble vondt til verre for Trygg/Lade, da Leo Cornic doblet ledelsen for Rosenborg 2. Etter halvspilt kamp sto det 0-2.

Trygg / Lade hadde grunn til å juble mot Rosenborg 2

Åtte minutter etter sidebytte reduserte Trygg/Lade da Julian Rygh satte inn 1-2-målet, og fire minutter før slutt scoret Kristoffer Skancke Skjåk-Bræk. Jacopo Fedrizzi sendte Trygg/Lade foran da han satte inn 3-2 fire minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-2.

Trygg/Lades Martin André Elverum Engvik og Audun Engen Vik pådro seg gult kort. For Rosenborg 2 fikk Jørgen Sønstebø, Leo Cornic, Sander Sommerseth og Tobias Solheim Dahl gult kort.

Topper serien

Etter søndagens kamp er Trygg/Lade på førsteplass på tabellen med 16 poeng, mens Rosenborg 2 er nummer ni med sju poeng.

Ruben Støfringshaug var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Trygg/Lade måle krefter med Tiller 20. mai. Rosenborg 2 møter Strømsgodset 2 21. mai.