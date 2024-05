Lerke Schmidtko Wenk sendte Freidig 2 i ledelsen da hun satte inn 1-0 allerede i første minutt, og Freidig 2 doblet ledelsen da Selma Sellæg Christiansen satte inn 2-0. India Andorsen Klein økte til 3-0 for Freidig 2 etter et kvarters spill, og etter 29 minutter økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 4-0 for Freidig 2. fem minutter senere la Ronja Dreier Sandnes på til 5-0 for hjemmelaget. Ved pause var stillingen 5-0.

Målbonanza etter hvilen

Christiansen scoret sitt andre mål da hun gjorde 6-0 åtte minutter etter pause, og et kvarter før full tid vartet Freidig 2-spilleren opp med hattrick. Ni minutter senere økte avstanden mellom lagene da Solveig Steinsland Eidsvik satte inn 8-0, og Klein fikk sitt hattrick fire minutter før slutt. Like etterpå scoret Eidsvik sitt andre mål da hun gjorde 10-0, og Freidig 2-spilleren laget hattrick da hun la på til 11-0 ett minutt før full tid. Samme spiller scoret sitt fjerde mål i kampen da hun gjorde 12-0 ett minutt på overtid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 12-0.

Troner øverst

Etter søndagens kamp ligger Freidig 2 på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Frøya IL er på niendeplass med null poeng.

Frode Tøndel Øyangen dømte oppgjøret.

Frøya IL spiller neste kamp mot Rindal 20. mai, mens Freidig 2 prøver seg mot Ranheim 2 29. mai.