Vanylven 7er tok ledelsen tidlig i oppgjøret ved Marta Bøstrand, og Anne Sætrenes Hellebust fikk nettsus og doblet ledelsen etter et kvarter. Et kvarter før hvilen reduserte Marlen Fagerhaug Emblem til 1-2 for Guard/Aksla 3 7er. Thunem satte inn 3-1 rett etterpå. Lagene gikk av banen på stillingen 3-1 etter første omgang.

Var suverene i andre omgang

Ingrid Therese Baade satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Vanylven 7er, og Thunem la på til 5-1 etter 70 minutter. Vanylven 7er økte ledelsen da Karen-Birte Bjørlykke satte ballen i nettet sju minutter senere. Dermed var stillingen 6-1. Dermed endte kampen 6-1.

Guard/Aksla 3s Amalie Vikebakk fikk gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter søndagens kamp er Vanylven på andreplass på tabellen med tre poeng, mens Guard/Aksla 3 er nummer tre med tre poeng.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Guard/Aksla 3 måle krefter med Ørsta 3, mens Vanylven møter Ørsta 3.