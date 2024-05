Baste Hasselgård Endresen ga laget sitt et forsprang da han satte inn 1-0-målet etter 18 minutter. Seks minutter senere ble vondt til verre for Radøy, da Einar Johansson Frydenlund doblet ledelsen for TIF Viking. Etter 26 minutters spill økte TIF Viking ved Endresen. Etter halvspilt kamp sto det 3-0.

Straffescoring

Etter 70 minutter fikk TIF Viking straffe. Hermann Haukeland scoret fra ellevemeteren, og like etterpå la Johan Rismark på til 5-0. Haukeland scoret igjen da han gjorde 6-0 ett minutt før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 6-0.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter fredagens kamp er TIF Viking på andreplass på tabellen med 13 poeng, mens Radøy ligger på tiendeplass med fire poeng.

Frode Wold var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Radøy måle krefter med Masfjord/Gulen, mens TIF Viking møter Loddefjord 2.