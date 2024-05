Emma-Oline Mellingen-Toppe sørget for at Austrheim fikk en drømmestart på oppgjøret da hun satte ballen i mål allerede i åpningsminuttet, men en spiller utlignet til 1-1 da hun satte ballen i mål etter tolv minutter. Austrheims Skoge scoret på straffe seks minutter senere. Sara Antonette Brandtun scoret for Austrheim etter 24 minutters spill, slik at resultattavla viste 3-1. Austrheim rykket ytterligere ifra da Skoge økte ledelsen fem minutter senere. Noen minutter før hvilen scoret en av lagets spillere igjen da hun gjorde 2-4. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 2-4 til pause.

Scoring fra elleve meter

Hanna Sætre Austrheim (Austrheim 7er J16) scoret 5-2 fra krittmerket et kvarter før full tid. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 2-5.

Fortsatt på fjerdeplass

Dermed har Austrheim vunnet tre kamper på rad.

Etter torsdagens kamp er Ny-Krohnborg på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Austrheim er nummer to med ni poeng.

Mathias Heian Ræmisch var dommer i kampen.

I neste runde skal Ny-Krohnborg måle krefter med Fitjar 23. mai. Austrheim møter Fitjar 30. mai.