Hannah Bergin-Aasheim ga Egge ledelsen etter 34 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1.

Dro ifra

Rikke Modell Almlid scoret og doblet ledelsen for Egge da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og da det var spilt en halv time i andre omgang, la Ruby Berg-Vindsetmo på til 3-0 for Egge. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 0-3.

Beholdt plassen på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Sørlia på sjetteplass på tabellen med ett poeng, mens Egge ligger på tredjeplass med elleve poeng.

Bård Kotheim var kampleder.

Egge spiller neste kamp mot Neset/Aasguten 27. mai, mens Sørlia spiller mot Namsos dagen etter.