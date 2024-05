Julie Innvær ga laget sitt et forsprang da hun satte inn 1-0-målet etter kun seks minutters spill. Bremnes doblet ledelsen da Emilie Ånderå satte inn 2-0, og resultatet sto seg til hvilen. Lagene gikk av banen på stillingen 2-0.

Brann 2 reduserte

Da det var spilt et kvarter av andre omgang, reduserte Brann 2 da Mina Sofie Rong Hostad satte inn 1-2-målet. Tiril Berntsen Kvarven sørget for at resultattavla viste 3-1 tre minutter før slutt. Seks minutter på overtid reduserte Brann 2 ved Heidi Steinsbø Halbmayr. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 3-2.

Brann 2s Ellinor Blåsternes fikk gult kort.

Bremnes klatrer til sjetteplass

Brann 2 gikk på sitt første tap for sesongen.

Etter tirsdagens kamp er Bremnes på sjetteplass på tabellen med 13 poeng, mens Brann 2 er nummer to med 18 poeng.

Erlend Haugen Stalheim dømte oppgjøret.

26. mai skal Bremnes møte Askøy, mens Brann 2 møter Lyngbø.