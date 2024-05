Søgne 2 tok ledelsen ved Farhat allerede etter to minutter, og Søgne 2 doblet ledelsen da Adrian Finstad Henriksen satte inn 2-0 tre minutter senere. Søgne 2 økte ledelsen da samme spiller satte ballen i nettet etter 20 minutters spill. Dermed var stillingen 3-0, og fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da Theodor Danielsen satte inn 4-0. Samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 5-0 etter 29 minutter, og ni minutter senere var hattricket et faktum for Henriksen. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 6-0.

Dommeren pekte på straffemerket

Farhat økte ledelsen da han satte inn 7-0 seks minutter etter hvilen, og etter 57 minutters spill vartet Danielsen opp med hattrick. Ti minutter senere fullførte Farhat sitt hattrick, og da det var spilt en halv time i andre omgang, scoret Søgne 2-angriperen igjen da han gjorde 10-0. Ni minutter senere fikk Søgne 2 straffe. Sebastian Ramskjær Johansen scoret 11-0-målet. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 11-0.

Søgne 2 serieleder

Etter tirsdagens kamp er Søgne 2 på førsteplass på tabellen med 15 poeng, mens Vindbjart 2 er på sjuendeplass med fire poeng.

24. mai skal Søgne 2 møte Imås 2/Jerv 4, mens Vindbjart 2 møter Grane 3.