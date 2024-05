Jahn Ove H. Tønnessen sendte Hidra/Flekkefjord 2 foran da han satte inn 1-0 etter bare seks minutters spill, og Hidra/Flekkefjord 2 doblet ledelsen da S. Larsen satte inn 2-0 et kvarter før sidebytte. Markus Chercher Laugstøl økte ledelsen for Hidra/Flekkefjord 2 da han satte inn 3-0 ti minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-0.

Målshow i andre omgang

To minutter etter hvilen økte Hidra/Flekkefjord 2 ved Oskar Larsen Fidje, og da det var spilt et kvarter av andre omgang, scoret S. Larsen sitt andre mål da han gjorde 5-0. Tor Einar Larssen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for Hidra/Flekkefjord 2 minuttet før full tid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 6-0.

Hidra/Flekkefjord 2s Sindre Hartveit Abrahamsen og Jahn Ove H. Tønnessen fikk se det gule kortet.

Tok steg på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Hidra/Flekkefjord 2 nummer to på tabellen med tolv poeng, mens FLIK 2 er på femteplass med fire poeng.

Jan Helge Ask var dagens dommer.

Hidra/Flekkefjord 2 spiller neste kamp mot Lyngdal 2 27. mai, mens FLIK 2 spiller mot Kvinesdal 1. juni.