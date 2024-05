Herman Lønning Mokleiv sørget for ledelse da han satte inn 1-0-målet allerede i åpningsminuttet, og Falkeid 2 doblet ledelsen da Fredrik Kallekodt Svendsen satte inn 2-0 fem minutter senere. Mokleiv la på til 3-0 for Falkeid 2 etter 18 minutters spill. Rubbestadnes reduserte til 1-3 ved Sigurd Hus Bråthen et kvarter før sidebytte. Seks minutter senere økte avstanden mellom lagene da Toth satte inn 4-1 for Falkeid 2. Ved pause var stillingen 4-1.

Målene rant inn

Preben Våga satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Falkeid 2. seks minutter etter hvilen reduserte Fredrik Aksdal til 2-5 for Rubbestadnes. Toth scoret igjen da han gjorde 6-2 etter 63 minutter. Torbjørn Grønås reduserte for Rubbestadnes et kvarter før full tid. Like etterpå fullførte Toth sitt hattrick. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 7-3.

Thomas Mjånes Larsen (Rubbestadnes) og Fredrik Kallekodt Svendsen (Falkeid 2) fikk begge gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Rubbestadnes har tapt de siste to kampene.

Etter oppgjøret har både Falkeid 2 og Rubbestadnes ni poeng.

Roy Atle Steine var dommer.

Rubbestadnes prøver seg mot Haugar 2 28. mai, mens Falkeid 2 spiller neste kamp mot Bømlo to dager senere.