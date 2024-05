David Anders Mackrill sendte Trauma foran da han satte inn 1-0 allerede i åpningsminuttet, og ti minutter senere doblet Mathias Helle Nilsen ledelsen til Trauma. Trauma rykket ytterligere ifra da Nicolai Thomassen økte ledelsen etter 14 minutter. Etter 40 minutters spill ble avstanden mellom lagene redusert da Tobias Lærum-Johansen reduserte til 1-3. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 3-1.

Redusering etter pause

Sju minutter før slutt reduserte Lærum-Johansen til 2-3 for Øyestad 2, og Arman Sarwari utlignet for Øyestad 2 fire minutter senere. V. Moland sendte Trauma i føringen på nytt to minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 4-3.

Traumas Christian Thomassen fikk se det gule kortet. For Øyestad 2 fikk Filip Sletten Hvoslef og Sarwari gult kort.

Tok over andreplassen

Etter tirsdagens kamp ligger Trauma på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Øyestad 2 er på femteplass med fire poeng.

Max Julian Omdal var kampleder.

29. mai er det ny kamp for Trauma. Da møter de Vegårshei. Øyestad 2 skal måle krefter med Just 3. juni.