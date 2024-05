Vanylven tok en tidlig ledelse ved Espen Brekke Sunde, men Johan Aursnes sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 13 minutter. Etter 28 minutters spill scoret Sykkylven 2-spilleren sitt andre mål da han gjorde 2-1, og fire minutter senere scoret Sykkylven 2 ved Aleksander Arciszewski. Etter halvspilt kamp var stillingen 3-1.

Var suverene i andre omgang

Sykkylven 2 rykket ytterligere ifra da Sander Svenning økte ledelsen da det var spilt et kvarter av andre omgang, og samme spiller økte ledelsen da han satte inn 5-1 like etterpå. Sam Hassani satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-1 for Sykkylven 2 etter 52 minutter, og fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da en av lagets spillere satte inn 7-1 for Sykkylven 2. en spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 8-1 etter 58 minutters spill, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-1 for hjemmelaget. Daniel Andreassen økte ledelsen for Sykkylven 2 da han satte inn 10-1 fem minutter senere, og etter 64 minutter var hattricket et faktum for en av lagets spillere. Fire minutter senere scoret en spiller igjen da han gjorde 12-1. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 12-1.

Ole Marius Alnes fikk gult kort.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Etter søndagens kamp ligger Sykkylven 2 på tredjeplass på tabellen med ni poeng, mens Vanylven er på tiendeplass med null poeng.

Oliwier Hubert Karpinski dømte kampen.

27. mai skal Sykkylven 2 møte Emblem 2, mens Vanylven møter Volda 3.