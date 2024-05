Tobias Dahl Åbelvold ga Strindheim ledelsen tidlig i kampen med sitt mål bare noen minutter ut i første omgang, og Strindheim var på farten igjen etter kun fem minutters spill. De doblet ledelsen da Lucas Rode Schanche satte inn 2-0. Johannes Steigedal la på til 3-0 for Strindheim etter 17 minutter. Ti minutter senere fikk Astor straffe. Odin Haugen Sæther satte inn 1-3-målet, og etter 34 minutters spill reduserte Sackeus Gilstad til 2-3 for hjemmelaget. Sæther utlignet da han satte inn 3-3 like etterpå. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 3-3.

Astor sikret tre poeng

Bastian Szabo Kvalshaug sørget for at Strindheim tok ledelsen igjen med sin scoring ti minutter ut i andreomgangen, men Håvard Aaseth Besseberg sørget for balanse i Astor-regnskapet da han satte inn 4-4 etter 78 minutter. Hjemmelaget tok ledelsen da Nilsen scoret to minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 5-4.

Sæther og Nilsen pådro seg gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter onsdagens kamp er Astor på tredjeplass på tabellen med ni poeng, mens Strindheim ligger på sjetteplass med seks poeng.

Daniel Nord Warholm var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Astor spiller neste kamp mot Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg 15. mai, mens Strindheim spiller neste kamp mot Nardo.