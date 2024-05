Lukas Elijah Beck-Hansen sendte Fløya foran da han satte inn 1-0 etter 45 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0 til pause.

Målshow i andre omgang

Fløya var på farten igjen etter et kvarter av andreomgangen. De doblet ledelsen da Simen Henriksen satte inn 2-0, og Fillip Mørkved økte ledelsen for Fløya da han satte inn 3-0 ti minutter senere. Martin André Berg la på til 4-0 for Fløya åtte minutter før slutt. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 4-0.

Fløyas Martin André Berg pådro seg gult kort. For Sprint-Jeløy fikk Erik André Skogen, Agami Hando og Abdulmajid Kamal Abdulkadir gult kort.

Tok over andreplassen

Etter lørdagens kamp er Fløya på andreplass på tabellen med 13 poeng, mens Sprint-Jeløy ligger på sjuendeplass med sju poeng.

Egil Bertheussen var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Fløya måle krefter med Harstad, mens Sprint-Jeløy møter HamKam 2.