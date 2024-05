Det ble ingen målrik start på oppgjøret mellom Lierne og Grong. Da lagene gikk til pause, viste resultattavla 0-0.

Lierne var suverene i andre omgang

Engla Katrine Kværnan Bakken sendte Lierne foran da hun satte inn 1-0 etter 52 minutter, og Nila Gjertsås Larsen doblet ledelsen for Lierne da hun satte inn 2-0 ni minutter senere. Astrid Bjärstig satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Lierne etter 64 minutters spill. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-0.

Ble værende på andreplass

Lierne har vunnet sine tre siste hjemmekamper.

Etter tirsdagens kamp er Lierne på fjerdeplass på tabellen med ni poeng, mens Grong ligger på andreplass med tolv poeng.

25. mai er det ny kamp for Lierne. Da møter de Rørvik. Grong skal måle krefter med Leka 26. mai.