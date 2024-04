Khalid Assi sendte Randesund 2 i føringen etter bare seks minutters spill, og Johan David Cordoba Garcia scoret og doblet ledelsen for Randesund 2. Assi scoret sitt andre mål da han gjorde 3-0 etter 24 minutter. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 0-3.

Pyntet på resultatet

Sebastian Aamodt reduserte til 1-3 for Torden fem minutter ut i andre omgang, og samme spiller reduserte for Torden like etterpå. Etter 47 minutters spill scoret Johan David Cordoba Garcia igjen da han gjorde 4-2. Ti minutter senere reduserte Torden ved en spiller. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-4.

Tok over fjerdeplassen

Etter fredagens kamp er Torden på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Randesund 2 ligger på fjerdeplass med tre poeng.

Terje Haugland dømte oppgjøret.

Torden spiller neste kamp mot Dristug 25. april, mens Randesund 2 møter Birkenes dagen etter.