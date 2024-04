Måløys spiller nummer seks sendte Måløy i ledelsen et kvarter før hvilen. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0 til pause.

Måløy holdt stand etter hvilen

Da det var spilt et kvarter av andre omgang, ble vondt til verre for Stryn, da Måløys nummer 14 doblet ledelsen for Måløy. Stryn reduserte ti minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-1.

Spennende runde i vente

Arve Toven var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Stryn spiller neste kamp mot Eid 18. april, mens Måløy møter Førde tre dager senere.