Etter 21 minutter tok Just ledelsen ved Fredrik Egeli Mørch, og to minutter senere doblet Just ved Andreassen. Etter 25 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Simon Morlandstø satte inn 3-0, og Simen Nygård la på til 4-0 for Just etter 39 minutter. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-4.

Målshow i andre omgang

Johan William Salvesen-Rysstad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Just noen minutter etter sidebytte, og Andreassen scoret sitt andre mål da han gjorde 6-0 etter 57 minutters spill. Nygård scoret igjen da han gjorde 7-0 like etterpå, og Mørch satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 66 minutter. Ni minutter senere reduserte Imås til 1-8. Jesper Andersen Pauschert økte ledelsen da han satte inn 9-1 et kvarter før slutt, og Andreassen laget hattrick da han ordnet 10-1 ni minutter senere. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 1-10.

Casper Kragholm pådro seg gult kort.

Topper serien

Etter tirsdagens kamp er Imås nummer ti på tabellen med null poeng, mens Just er på topp i serien med seks poeng.

Are Wroldsen Ribe var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Imås måle krefter med Lillesand, mens Just møter Froland.