Gjerstad fikk en drømmeåpning på kampen da Tea Sundberg Bjelland sendte laget sitt i ledelsen etter bare fem minutters spill, og rett etterpå doblet Swinburne ledelsen til Gjerstad. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 2-0.

Målbonanza etter hvilen

Ti minutter ut i andre omgang scoret Gjerstad-angriperen sitt andre mål da hun gjorde 3-0, og Bjelland la på til 4-0 for Gjerstad tre minutter senere. Swinburne sikret seg hattrick da hun ordnet 5-0 etter 57 minutter, og like etterpå la Cathrine Normann på til 6-0 for Gjerstad. 17-åringen økte ledelsen for Gjerstad da hun satte inn 7-0 etter 61 minutters spill, og Swinburne satte ballen i nettet og økte ledelsen fem minutter før slutt. Fem minutter senere vartet Bjelland opp med hattrick. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 9-0.

Gjerstad topper serien

Etter tirsdagens kamp ligger Gjerstad på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Express 2/Lia 2/Rygene 2 sort er på sjuendeplass med ett poeng.

30. april er det ny kamp for Gjerstad. Da møter de Lillesand. Express 2/Lia 2/Rygene 2 sort skal måle krefter med Amazon Grimstad samme dag.