En spiller sendte Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter kun åtte minutter, og Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 var på farten igjen rett etterpå. De doblet ledelsen da Olivia Hindrum Dahl satte inn 2-0. Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 økte ledelsen da Ida Kristine Dahle satte ballen i nettet et kvarter før pause. Dermed var stillingen 3-0, og ni minutter senere økte Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 ved Jenny Hindrum Dahl. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 4-0.

Dominerte andre omgang

Olivia Hindrum Dahl satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 48 minutters spill, og vertene rykket ytterligere ifra da Nora Frøseth Schei økte ledelsen like etterpå. Samme spiller økte til 7-0 for Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 etter 53 minutter, og etter 65 minutters spill la Elise Askim på til 8-0 for samme lag. Den endelige stillingen i kampen ble 8-0.

Tok over andreplassen

Etter tirsdagens kamp er Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Nationalkameratene 2 er nummer ni med tre poeng.

Emilie Kildal Storheil var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Nationalkameratene 2 spiller mot Utleira 30. april, mens Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 spiller neste kamp mot Astor 2 dagen etter.