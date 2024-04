Det ble ingen målrik start på oppgjøret mellom Vindbjart 2 og Giv Akt. Da lagene gikk til pause, viste resultattavla 0-0.

Giv Akt hadde grunn til å juble mot Vindbjart 2

Giv Akt tok ledelsen ved William Reme Bretvik noen minutter etter hvilen, og Gregar Eliassen doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 ti minutter ut i andreomgangen. Øyvind Gausdal reduserte til 1-2 for Vindbjart 2 sju minutter senere. Han hadde nylig entret banen. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-2.

Giv Akts Gregar Eliassen fikk gult kort.

Klatret på tabellen

Giv Akt tok sin første seier denne sesongen.

Etter mandagens kamp er Vindbjart 2 nummer sju på tabellen med tre poeng, mens Giv Akt er på niendeplass med tre poeng.

Stian Rasmussen var dommer i kampen.

I neste runde skal Giv Akt måle krefter med Birkenes 26. april. Vindbjart 2 møter Flekkefjord 29. april.