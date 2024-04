Johan Sunde Heggstad ga Spjelkavik en tidlig ledelse med sin scoring etter bare tre minutter, men Norborg/Ravn/Brattvåg utlignet til 1-1 da Aksel Vadset satte ballen i mål ti minutter senere. Heggstad sendte Spjelkavik foran igjen da han satte inn 2-1 et kvarter før sidebytte. Tobias Hatlehol (Norborg/Ravn/Brattvåg G14) scoret 2-2 på straffe ni minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 2-2.

Hadde grunn til å juble

Norborg/Ravn/Brattvåg fikk et forsprang da Tobias Hatlehol satte inn 3-2 to minutter etter hvilen, og fire minutter senere fullførte samme spiller sitt hattrick. Etter et kvarter av andreomgangen økte bortelaget ved Tobias Hatlehol. Heggstad fikk sitt hattrick etter 62 minutters spill. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-5.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter onsdagens kamp er Spjelkavik nummer fire på tabellen med tre poeng, mens Norborg/Ravn/Brattvåg er på tredjeplass med fire poeng.

Abubakar Abdullahi Ali var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Norborg/Ravn/Brattvåg spiller neste kamp mot Emblem 29. april, mens Spjelkavik bryner seg på Valder/Godøy dagen etter.